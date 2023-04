Inea : acquisition au Mans

(Boursier.com) — Inea acquiert l'immeuble de bureaux Auriga au Mans, pour un montant de 22,4 millions d'euros.

Cet ensemble en R+5, à quelques pas de la gare TGV, offre une surface locative de 7.681 m2, avec 220 places de parking en sous-sol et de grandes terrasses au dernier étage. Son architecture en peigne, avec trois plots et deux entrées distinctes, permet une excellente divisibilité à la fois horizontale et verticale. Développé par le promoteur local Arteprom et livré fin 2008, Auriga est situé dans le quartier d'affaires Novaxis-Novaxud, zone tertiaire historique du Mans. Ses voisins se nomment MMA, qui a là son siège, Enedis, Vinci Energies, Pôle Emploi, AXA, BPI France...

"Il s'agit d'un immeuble de très bonne facture, dont les prestations ont toujours été améliorées au cours du temps pour correspondre aux standards du marché", indique Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'Inea, qui ajoute : "C'est notre première implantation au Mans, ville très dynamique du Grand Ouest. Si nous nous sommes positionnés sur cet ensemble, c'est d'une part en raison de sa localisation idéale, à proximité immédiate de la gare TGV mettant Paris à moins d'une heure, et d'autre part parce qu'il s'agit d'un investissement sécurisé, entièrement loué à un locataire de grande qualité, STMicroelectronics. Inea poursuit ainsi son développement sur le marché des bureaux en régions en faisant preuve de sélectivité et de prudence compte tenu du contexte actuel".