Inea acquiert près de 10.000 mètres carrés de bureaux neufs en structure bois

(Boursier.com) — Inea fait l'acquisition, auprès du promoteur/aménageur AVENTIM, de trois immeubles de bureaux en R+2 au sein du projet ARKO à Mérignac (33), au coeur de l'Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc.

Il s'agit d'une VEFA qui offre 9 396 mètres carrés de surface locative (et 9 577 mètres carrés de surface de plancher), avec 240 places de parking. Cet ensemble, en structure bois provenant de forêts régionales labélisées PEFC, vise les certifications BEPOS et E+C-. Sa livraison est prévue en trois phases : 1er trimestre 2023, 3e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.