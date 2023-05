Inea acquiert en VEFA un parc d'activités à Chalifert

(Boursier.com) — Inea annonce l'acquisition en VEFA, via sa filiale Flex Park, d'un parc d'activités Innovespace à Chalifert en Seine-et-Marne, dans le secteur très prisé et très bien desservi de Disneyland Paris, à l'est de la capitale. Acquis auprès d'ALSEI, ce programme offrira une surface locative de 15.315 m2 (11.546 m2 d'activité en rez-de-chaussée et 3.769 m2 de bureaux en mezzanine), répartis entre 6 bâtiments, et 161 places de parking. "Si Inea s'est positionnée sur cet actif, c'est en raison aussi de sa situation stratégique pour de l'activité, dans une zone qui compte peu de programmes neufs répondant aux dernières normes environnementales, et de son excellente accessibilité, avec la proximité de l'A4", commente Arline Gaujal-Kempler.

La livraison du programme est prévue en deux tranches : la première (3 bâtiments) fin mai 2024, la seconde au plus tard fin 2025.

L'ensemble bénéficiera des labels Breeam Construction niveau Very Good et Biodivercity, ce dernier attestant des actions menées pour prendre en compte tous les sujets liés à la biodiversité aux différentes étapes du projet immobilier.

Le montant de la transaction s'élève à 27,8 millions d'euros.