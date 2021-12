Inea acquiert auprès de NGE Immobilier l'immeuble Cyber Place à Rennes

(Boursier.com) — INEA , spécialiste de l'immobilier de bureaux neuf en Régions et leader du green building, annonce l'acquisition, auprès de NGE Immobilier et en copropriété avec Rennes Métropole, de l'immeuble Cyber Place situé dans la ZAC Atalante-ViaSilva, à cheval entre Rennes et Cesson-Sévigné. INEA détient 83% de l'ouvrage, et Rennes Métropole 17% (le deuxième étage).

Conçu par l'architecte Alfonso Femia, cet immeuble dernière génération de 7.804 m2 bénéficie d'un aménagement spécifique suivant les recommandations de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui le rend parfaitement adapté aux besoins des entreprises évoluant dans le secteur de la cybersécurité. Il sera labellisé WiredScore à sa livraison, prévue au 4ème trimestre 2023.

Cyber Place est d'ores et déjà pré-loué à près de 70%.

"Nous sommes particulièrement fiers d'intégrer Cyber Place dans notre patrimoine, déclare Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA. Voilà un immeuble qui réussit le pari d'être à la fois high-tech et ouvert, puisqu'il abritera à sa livraison des entreprises de cybersécurité et des espaces de coworking. Malgré les contraintes imposées par son profil cybersécurité, il a été conçu pour le bien-être et le confort de ses occupants, avec de nombreux services : café et restauration, espaces partagés, auditorium, salle de sport, rooftop... Il présente aussi l'avantage d'être bien desservi, le métro étant à 5 minutes. En nous positionnant sur l'immeuble Cyber Place, nous contribuons à notre échelle à renforcer la position de Rennes comme place forte de la cybersécurité."