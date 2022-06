Inea acquiert auprès d'Icade un ensemble de bureaux en VEFA à Montpellier

(Boursier.com) — Inea acquiert, auprès d'Icade, d'un ensemble de bureaux situé sur la ZAC Cambacérès à Montpellier, en face de la nouvelle gare Montpellier Sud de France. Il s'agit d'une VEFA composée de deux immeubles en R+6 offrant une surface locative de 4.122 m2 pour l'un et 4.421 m2 pour l'autre, ainsi que 236 places de parking en sous-sol. Le premier bâtiment conçu pour pouvoir accueillir une école (catégorie ERP 3, type R) sera livré en septembre 2024 ; le second en novembre 2024. L'ensemble répondra à la norme RT 2012 - 20 % et sera labélisé BREEAM niveau Very Good.

"Cette opération s'inscrit dans un projet, Nexus, qui inclut aussi un hôtel-restaurant exploité par Moxy, une enseigne de Marriott, et un campus d'enseignement supérieur Ynov, indique Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'Inea. L'atout majeur de Nexus est son implantation dans un quartier tertiaire, la ZAC Cambacérès, qui est le Montpellier du futur, un nouveau pôle urbain dédié aux entreprises innovantes avec, outre des bureaux, des campus étudiants et un parc urbain, la Halle de l'innovation qui accueillera des start-up. Cette zone, à mi-chemin entre le centre-ville et l'aéroport, est très bien desservie par la route et les transports en commun".