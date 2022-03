Inea acquiert auprès d'Icade Promotion 11.000 m(2) d'activités aux portes de Lyon

(Boursier.com) — INEA , via sa filiale Flex Park dédiée aux parcs d'activités nouvelle génération, a fait l'acquisition le 23 mars 2022 auprès d'ICADE Promotion d'un ensemble de 10 871 m(2) à construire à l'est de Lyon.

La livraison est prévue au second semestre 2023.

"Icade Promotion, déjà très présente sur le marché tertiaire de la Métropole de Lyon, confirme, grâce à ce projet de Parc d'Activité nouvelle génération, sa capacité à se diversifier et à s'adapter aux nouvelles attentes du marché. Cette opération, qui illustre la poursuite de la bonne dynamique commerciale d'Icade promotion sur le segment tertiaire, confirme également le dynamisme du marché lyonnais et le rebond en particulier sur des secteurs bien identifiés comme celui du Carré de Soie" déclare Laurent Doyat, Directeur Régional tertiaire Rhône-Alpes Auvergne d'ICADE PROMOTION.