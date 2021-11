Industrial Logistics annonce le rachat de Monmouth Real Estate Investment Corp

(Boursier.com) — Industrial Logistics Properties Trust, société d'investissement immobilier, a annoncé ce vendredi le rachat de son concurrent Monmouth Real Estate Investment Corp dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 4 Milliards de dollars.

L'acquisition intervient à un moment où le commerce électronique confirme son dynamisme aux États-Unis. Les entrepôts pour stocker les marchandises sont globalement saturés, de quoi entraîner une augmentation importantes des recherches de sites immobiliers dans le secteur.

Industrial Logistics paiera 21$ par action Monmouth, soit une prime de 11,3% par rapport à la clôture de jeudi.

Monmouth exploite 126 sites industriels et logistiques et est présent dans 32 États US, de quoi s'ajouter aux 290 propriétés d'Industrial Logistics. Dans le cadre de cet accord, qui devrait être finalisé au premier semestre 2022, Industrial Logistics assumera une dette de 409 Millions de dollars.

Les actionnaires de Monmouth avaient rejeté en août dernier le projet de la société de se rapprocher d'Equity Commonwealth, autre groupe foncier.