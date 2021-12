Inditex (Zara) : les résultats s'envolent

(Boursier.com) — Résultats records pour Inditex au troisième trimestre. La maison-mère de Zara, Massimo Dutti ou encore Bershka, qui profite à plein de l'envolée de ses ventes en ligne, a dégagé sur les neuf premiers mois de l'année un Ebitda de 5,43 milliards d'euros contre 3,33 MdsE sur la même période de 2020 pour un chiffre d'affaires de 19,32 MdsE, en hausse de 37% et de 39% à change constant. La marge opérationnelle a atteint 17% contre 6,7% il y a un an et la marge brute a bondi de 40% à 11,4 MdsE. Le bénéfice net à fin septembre ressort à 2,5 MdsE.

Le géant de la mode précise que les collections automne/hiver ont été très bien accueillies par ses clients. Tout au long de l'année, les ventes en magasin se sont progressivement améliorées tandis que les ventes en ligne continuent de croître fortement. Sur les premières semaines du quatrième trimestre, le groupe espagnol précise ainsi que ses revenus affichent une croissance de 33% en devises locales et de 10% par rapport à la même période de 2019.