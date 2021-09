Inditex (Zara) : les résultats s'envolent

(Boursier.com) — La crise est déjà oubliée pour Inditex. Le géant de la mode, propriétaire des enseignes Zara, Massimo Dutti ou encore Bershka a réalisé un deuxième trimestre historique permettant au groupe de dégager un profit net de 1,3 milliard d'euros sur le premier semestre contre une perte de 195 ME sur les six premiers mois de 2020. L'Ebitda a plus que doublé pour atteindre 3,1 milliards d'euros, la marge brute s'est améliorée à 57,9%, alors que le chiffre d'affaires a crû de 49% sur un an, à 11,9 MdsE (+53% à change constant). Les recettes en ligne ont augmenté de 36%. Le groupe ibérique s'attend désormais à ce que plus d'un quart de ses ventes proviennent du commerce électronique cette année, la pandémie ayant incité les consommateurs à effectuer davantage d'achats en ligne.

La bonne dynamique s'est poursuivie sur les premières semaines du troisième trimestre avec des ventes en croissance de 22% en devises locales et de 9% par rapport à la même période de 2019. La firme précise que 99% de ses magasins sont désormais ouverts. Les ventes reviennent à des niveaux normaux et les ventes en ligne continuent de croître.