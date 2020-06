Inditex : une perte historique pour le propriétaire de Zara et Bershka

Inditex : une perte historique pour le propriétaire de Zara et Bershka







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inditex est tombé dans le rouge sur le trimestre clos fin avril. Une première dans l'histoire du géant espagnol de la mode. Pandémie de coronavirus oblige, le groupe a été contraint de fermer jusqu'à 88% de ses magasins (soit plus de 6.000 points de vente) au coeur de la crise. En conséquence, la société a enregistré un déclin de ses revenus de 44% sur la période à 3,3 milliards d'euros. Une baisse quelque peu limitée grâce à l'essor des ventes en lignes (+50%) avec un bond de 95% sur le seul mois d'avril.

La marge brute est restée stable à 58,4%, soulignant "la flexibilité du modèle d'entreprise et de sa capacité à réagir à la demande réelle".

En raison d'une provision de 308 millions d'euros pour couvrir l'exécution du plan de relance de l'activité en ligne et l'intégration de la plateforme de magasins, la perte nette ressort à 409 ME. Inditex prévoit que les ventes en ligne représenteront plus de 25% du total d'ici 2022, contre 14% pour l'année fiscale 2019.

Sur le trimestre en cours, le groupe note qu'avec 52% de ses magasins ouverts en mai et des restrictions de capacité sur la plupart des marchés, les ventes en magasin et en ligne en monnaie locale ont baissé de 51% sur la période par rapport à l'année dernière. Entre le 2 et le 8 juin, le repli a été ramené à 34%.