Inditex : très bon début d'année pour la maison-mère de Zara

(Boursier.com) — Aucune baisse de la demande chez Inditex. La maison-mère de Zara et Massimo Duti a vu ses résultats fortement augmenter sur les trois premiers mois de l'année malgré les hausses de prix mises en place pour faire face à l'inflation. Le géant ibérique de la mode a ainsi enregistré un profit opérationnel de 1,48 milliard d'euros, en progression de 43%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% (à taux de change constants) à 7,61 MdsE. La marge brute, mesure de la rentabilité, s'élève à 60,5%, un niveau record pour un premier trimestre. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Inditex continue d'accroître ses ventes, malgré moins de magasins physiques, en se concentrant sur des emplacements plus grands et en rendant ces magasins plus efficaces. L'entreprise a augmenté la productivité de sa chaîne Zara en remplaçant les étiquettes rigides sur les vêtements par une nouvelle technologie de sécurité qui accélère les temps de paiement en caisse. Le groupe a fermé les boutiques les moins rentables, le total ayant chuté de plus de 17% depuis 2019, sans compter les 515 magasins qu'il a fermés en Russie l'année dernière.

Le chiffre d'affaires des premières semaines du deuxième trimestre a augmenté de 16% à taux de change constants, a précisé la firme espagnole.

Le titre bondit de près de 5% à l'ouverture à Madrid, au plus haut depuis l'été 2017.