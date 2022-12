Inditex : nouvelle vive progression des résultats de la maison-mère de Zara

(Boursier.com) — Inditex continue à bien résister face à l'envolée de l'inflation et aux budgets de plus en plus serrés de ses clients. La maison-mère de Zara, Massimo Dutti ou encore Bershka a vu ses bénéfices nettement progresser sur les neuf premiers mois de son exercice 2022, la hausse des prix de ventes et une gestion rigoureuse des dépenses lui ayant permis de contrer la hausse des coûts. A fin septembre, l'Ebitda affiche une augmentation de 20% à 6,5 milliards d'euros pour des ventes en progression de 19% à 23,1 milliards d'euros (+20% à change constant). Le résultat opérationnel a bondi de 27% à 4,2 MdsE et la marge brute a atteint 58,7%. Des résultats en ligne voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes.

Une performance solide alors que le bénéfice d'exploitation d'Inditex a plus que triplé au cours des neuf premiers mois de l'exercice précédent, ce qui rend les comparaisons d'autant plus difficiles cette année. Les charges d'exploitation ont augmenté de 17%, en deçà de la croissance des ventes.

Inditex bénéficie d'une structure de coûts et de chaîne d'approvisionnement différente de celles de ses concurrents, avec environ la moitié de ses produits provenant de ce qu'il appelle des marchés de proximité, notamment l'Espagne, le Maroc, le Portugal et la Turquie. Compte tenu de la bonne exécution du modèle économique, la trésorerie opérationnelle a considérablement augmenté avec une trésorerie nette qui atteint 10 MdsE à fin septembre.

Les revenus, à change constant, ont crû de 12% au cours des cinq premières semaines du trimestre en cours. Une progression qui a de quoi faire des envieux mais qui marque un net ralentissement par rapport à la même période l'an dernier, qui avait connu une croissance de 33%.