Inditex : le propriétaire de Zara voit ses profits s'envoler

(Boursier.com) — Inditex résiste à l'envolée de l'inflation. Pour le moment du moins. La maison-mère de Zara, Massimo Dutti ou encore Bershka a dévoilé des comptes semestriels supérieurs aux attentes du marché grâce à la nette hausse du prix de ses produits et à des clients toujours fidèles. Le plus grand détaillant de vêtements au monde a ainsi enregistré au premier semestre un résultat opérationnel de 2,43 milliards d'euros (+43%) pour un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros, en hausse de 24,5% sur un an. Le résultat net est ressorti à 1,79 MdE, en progression de 41%, et la marge brute s'est élevée à 57,9%.

Au cours des six premières semaines du troisième trimestre, les ventes à change constant ont grimpé de 11%, signe de la bonne tenue de l'activité. Le géant ibérique de la mode table sur une marge brute stable cette année alors que ses investissements devraient atteindre 1,1 MdE.

Inditex bénéficie d'une structure de coûts et de chaîne d'approvisionnement différente de celles de ses concurrents, avec environ la moitié de ses produits provenant de ce qu'il appelle des marchés de proximité, notamment l'Espagne, le Maroc, le Portugal et la Turquie. Le groupe a également bénéficié de l'augmentation de ses revenus libellés en dollars avec la croissance de ses ventes aux États-Unis, devenus son deuxième marché l'année dernière. Le dollar s'est renforcé ce mois-ci pour atteindre un sommet de près de deux décennies face à l'euro.

Du côté des prix, les données compilées par UBS et reprises par 'Bloomberg' à partir de milliers de sites Web dans 20 régions montrent que le tarif moyen d'un vêtement Zara a augmenté de 12,2% en juillet par rapport à l'année dernière. Cela se compare à une augmentation de 5,6% chez Hennes & Mauritz et de 5,9% chez Asos au cours de la même période.