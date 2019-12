Inditex : des résultats solides pour la propriétaire de Zara et Bershka

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inditex continue à bien se porter. La maison mère des marques Zara, Bershka ou encore Massimo Dutti a confirmé ses objectifs annuels après un solide troisième trimestre. Le groupe espagnol a vu son bénéfice net bondir de 12% à 2,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2019-2020, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7,5% à 19,8 MdsE (+7% à change constant). La marge brute s'est améliorée de 8% à 11,5 MdsE.

"La croissance des ventes est tirée à la fois par la bonne réception des collections du groupe et par la croissance organique des magasins et des ventes en ligne", souligne la firme ibérique, qui confirme viser une croissance annuelle des ventes à périmètre comparable de 4 à 6%.

Inditex continue à bénéficier de son développement sur internet. Ses huit marques sont maintenant disponibles en ligne dans plus de 200 pays, ce qui lui donne une portée plus large que la plupart de ses concurrents. Pablo Isla, Président Exécutif d'Inditex, note que le rythme de croissance se maintient d'année en année " grâce à des emplacements sélectionnés, des environnements de magasin, des produits et une expérience client de la plus haute qualité, soutenus par un investissement important dans la technologie et axés sur les meilleures pratiques en matière de durabilité".

Le titre grimpe de 1% à Madrid suite à ces annonces, portant ses gains à environ 30% depuis le début de l'année.