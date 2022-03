Indices : Orpéa sanctionné par Euronext

(Boursier.com) — Euronext annonce les résultats de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC. Les modifications de composition des indices auront lieu après clôture des marchés, le vendredi 18 mars. Elles entreront en vigueur le lundi 21 mars.

Le CAC40 ne subit aucune modification.

Orpéa est le grand perdant de la sélection indicielle parisienne. Le spécialiste de la dépendance sort du CAC Next 20 et du CAC Large 60. En revanche, le titre intègre le CAC Mid 60 et le CAC Mid & Small.

Avec le départ d'Orpéa, les indices CAC Next 20 et CAC Large 60 accueillent Rexel et Scor SE.

Interparfums et Altarea intègrent le SBF 120.

Si les promus Rexel et Scor SE sortent du CAC Mid 60, l'indice accueille Orpea, Interparfums, et Altarea.

Le CAC Small s'enrichit de SII et Paref. Interparfums, Altarea et Cnim Group sortent de l'indice.

Le CAC Mid & Small compte désormais Orpéa dans ses rangs avec SII et Paref. Rexel, Scor SE et Cnim en sortent.

De même, Cnim sort du CAC all-tradable qui accueille désormais SII et Paref.