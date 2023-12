Implanet : Validation par le CA de Sanyou Medical de son engagement de souscription à hauteur de 5 ME au projet d'augmentation de capital

(Boursier.com) — IMPLANET , société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce l'accord du Conseil d'administration de Sanyou Medical quant à son engagement de souscription à hauteur de 5 ME à l'augmentation de capital d'IMPLANET à venir ainsi que le tirage du solde de l'emprunt obligataire contracté en octobre dernier.

Comme annoncé dans les communiqués de presse du 28 septembre 2023 et du 31 octobre 2023, IMPLANET prévoit la mise en oeuvre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant compris entre 5,5 MEUR et 6,4 ME (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum) à intervenir en janvier 2024.

La société Sanyou Medical, actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d'IMPLANET, s'était engagée, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une telle opération, à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur de 5 ME, sous réserve notamment de l'accord du Conseil d'administration de Sanyou Medical.

Sanyou Medical a informé IMPLANET que son Conseil d'administration s'étant tenu le 7 décembre 2023 a approuvé le projet d'augmentation de capital et a confirmé son engagement de souscription à hauteur de 5 ME.

A ce jour, le projet d'augmentation de capital reste uniquement conditionné au contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes qui devrait intervenir courant janvier 2024.

Les modalités définitives de l'opération d'augmentation de capital et son calendrier seront communiqués dans un prochain communiqué de presse.

Par ailleurs, IMPLANET annonce avoir procédé au tirage de la seconde et dernière tranche de l'emprunt obligataire contracté en octobre dernier représentant un montant net de 0,50 ME pour la société.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 11 octobre 2023, les obligations sèches, non dilutives, dont la maturité est fixée au 30 avril 2024, ne portent pas d'intérêts et devront être remboursées au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le plus tôt entre (i) le 30 avril 2024 et (ii) l'issue de la réalisation de la prochaine augmentation de capital.

Dans le cas où (i) la Société ne procéderait pas au remboursement des obligations dues ou (ii) la Société ne procèderait pas au lancement de l'augmentation de capital envisagée avant le 31 janvier 2024, la Société s'est engagée à attribuer gratuitement des bons de souscriptions d'actions aux porteurs d'obligations sèches permettant un éventuel remboursement en actions des obligations à la main de ces derniers. La Société publiera un communiqué de presse le cas échéant.

Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l'absence d'obtention de nouvelles sources de financement, le tirage de cette seconde tranche permet à la Société d'être financée jusque fin février 2024.

Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la Société estime que l'opération d'augmentation de capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 ME, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.