Implanet : Trésorerie plus faible d'attendu, augmentation de capital en vue, Sanyou Medical potentiellement majoritaire

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires d'Implanet s'est établi à 4,27 MEUR, en progression de +4% par rapport au premier semestre 2022. La perte opérationnelle courante a été réduite de 3%, s'établissant ainsi à -2,12 MEUR sur le premier semestre 2023 contre -2,19 MEUR sur le premier semestre 2022.

Le résultat net s'élève à -2,27 MEUR sur le premier semestre 2023, contre -2,08 MEUR sur le premier semestre 2022.

Au 30 juin, Implanet dispose d'une trésorerie de 1,5 MEUR. Elle s'élevait à 0,3 MEUR au 31 août 2023. Le niveau de trésorerie, plus faible qu'anticipé après un ralentissement conjoncturel de l'activité aux Etats-Unis sur juillet et août et le report du lancement des premiers équipements médicaux SMTP en France, n'est pas suffisant au regard du plan actuel de développement opérationnel de la Société pour financer l'activité au cours des douze prochains mois et notamment les besoins liés à la poursuite du développement du projet Sanyou Médical.

En conséquence, la société annonce un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription devant intervenir en janvier 2024 pour renforcer les fonds propres et permettre le développement commercial, soumis au vote d'une assemblée générale à intervenir fin 2023. Implanet prévoit le lancement dans les prochains mois d'une levée de fonds entre 5,5 MEUR et 6,4 MEUR (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15 % maximum).

Sanyou Medical actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d'IMPLANET s'est engagée, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une telle opération, à souscrire. Dans l'hypothèse d'une souscription à hauteur de 5 MEUR par Sanyou Medical soit 90% d'une opération globale proposée de 5,5 MEUR, la détention de Sanyou Medical pourrait être portée à 66,05% du capital.