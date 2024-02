Implanet : succès de la levée de fonds

(Boursier.com) — Implanet annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 4 janvier. Cette opération a permis de lever un montant de 5,5 millions d'euros par l'émission de 83.924.897 actions nouvelles (actions nouvelles) au prix unitaire de 0,0655 euro correspondant au cours de clôture du 3 janvier 2024 (0,0655 euro), précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration d'Implanet.

Le produit brut de l'augmentation de capital va permettre à la société d'assurer le financement de ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois, et de faire face à ses engagements financiers. Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, Implanet estime que le produit de l'émission d'un montant net de 5,3 ME lui assure une visibilité financière de plus de 12 mois.

Implanet pourra ainsi assurer le développement commercial des dispositifs médicaux autour de trois principaux axes : déployer le partenariat commercial et technologique avec Sanyou Medical pour le développement conjoint d'une nouvelle gamme européenne inédite d'un système de fixation postérieur hybride. Avec ces fonds, Implanet va aussi initier la distribution de la plateforme JAZZ en Chine (premier marché mondial du rachis en volume) avec Sanyou Medical et, distribuer du matériel médical technologique en Europe tel que le bistouri médical à ultrasons de SMTP Technology Co.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 83.924.897 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0655 euro, à raison de 19 actions nouvelles pour 8 actions existantes possédées, soit un montant total demandé de 5.497.080,75 euros, représentant 86,10% du montant de l'offre initiale (6.384.842,536 euros).

Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

- 46.086.780 actions nouvelles à titre irréductible, soit 54,91% des actions nouvelles émises ;

- 36.632.431 actions nouvelles à titre réductible soit 43,65% des actions nouvelles émises. Le taux de service des demandes à titre réductible s'élève à 100 % ;

- 1.205.686 actions nouvelles à titre libre.

Sanyou Medical, qui détenait 16.841.069 actions d'Implanet (représentant 41,03% du capital) a souscrit 39.997.527 actions nouvelles à titre irréductible et 36.338.350 actions nouvelles à titre réductible pour un montant total de 4.999.999,9435 euros représentant un total de 76.335.877 actions nouvelles, soit 90,96% des Actions Nouvelles émises.

La souscription de Sanyou Medical a été intégralement servie.

A l'issue de l'opération, Sanyou Medical détient donc désormais 74,56% du capital et des droits de vote d'Implanet. Sanyou Medical franchira donc le seuil de 50% du capital et des droits de vote de la société, soit le seuil constitutif à la mise en oeuvre d'une offre publique obligatoire.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 6 février 2024, le capital social d'Implanet s'élèvera à 1.249.684,84 euros et sera constitué de 124.968.484 actions de valeur nominale de 0,01 euro. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.