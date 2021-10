Implanet retrouve un niveau d'activité supérieur à 2019

(Boursier.com) — Implanet affichait à fin septembre 2021 un chiffre d'affaires de 5,83 ME, en progression de +34% par rapport aux neuf premiers mois de 2020 et en progression de +5% comparé à la même période en 2019. Grâce à l'acquisition d'OSD réalisée au premier semestre 2021, l'activité Rachis est en forte progression de +61% par rapport à 2020 et atteint 4,35 ME. L'activité est par ailleurs en progression de +22% par rapport à 2019.

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires est en croissance de +21% (sur un an) à 2,1 ME. En France, les ventes de l'activité Rachis ont doublé par rapport au 3ème trimestre 2020 (et par rapport au 3ème trimestre 2019) pour atteindre 0,75 ME. Aux États-Unis, le report de la commande trimestrielle du partenaire SeaSpine et celui de nombreuses chirurgies adressées en direct ont défavorablement impacté l'activité sur cette période, qui enregistre un recul de -36% par rapport à 3ème trimestre 2020, représentant un chiffre d'affaires de 0,41 ME. Dans le reste du monde, les ventes ont été multipliées par presque 3,5 par rapport à la même période en 2020 (+235%) (et par plus de 2,5 par rapport à 2019, en progression de +160%), pour atteindre un chiffre d'affaires de 0,62 ME.