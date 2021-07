Implanet retrouve un chiffre d'affaires consistant

(Boursier.com) — Implanet a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,04 ME, soit le double de celui du deuxième trimestre 2020, fortement impacté par le premier confinement, et en hausse de +7% par rapport à 2019, et ce malgré une situation sanitaire qui continue de fortement ralentir l'activité chirurgicale dans les établissements de santé à travers le monde. L'exercice 2021 comprend désormais le chiffre d'affaires réalisé par OSD, comptabilisé à compter du 19 mai 2021 (soit 0,52 ME), et intégré au chiffre d'affaires de l'activité Rachis.

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires d'Implanet s'établit à 3,72 ME, en progression de +43% par rapport au S1 2020 et quasi stable par rapport à l'activité enregistrée au premier semestre 2019 (-3%). Grâce à l'acquisition stratégique d'OSD réalisée au premier semestre 2021, l'activité Rachis est en forte progression de +71% par rapport à S1 2020 et atteint 2,58 ME. L'activité est par ailleurs en progression de +8% par rapport au S1 2019.

Au 30 juin 2021, Implanet disposait d'une trésorerie de 0,37 ME mais 3,6 ME sont encore disponibles via le programme de financement d'OCA et restent à être souscrits par Nice & Green.

Implanet estime que son activité devrait s'accélérer au second semestre 2021, en particulier avec les premières chirurgies du rachis, faisant suite à l'accord de distribution exclusif de la gamme REFLECT de GLOBUS MEDICAL, auprès de 15 centres universitaires français spécialisés en chirurgie pédiatrique du rachis.