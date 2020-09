Implanet : résultats semestriels impactés par la baisse d'activité

Crédit photo © Implanet

(Boursier.com) — Implanet a vu sa marge brute reculer à 1,44 ME au premier semestre 2020, contre 2,18 ME en 2019, logiquement impactée par la pandémie de COVID-19. L'arrêt et le report des interventions de chirurgie avaient en effet entraîné un recul de 32% du chiffre d'affaires sur le semestre.

Ce recul a été partiellement compensé par une diminution des charges opérationnelles courantes de -0,56 ME, rendue possible par l'adaptation de la structure de coûts de la société. En particulier, cette gestion s'est caractérisée par la mise en oeuvre rapide des mesures de chômage partiel, qui ont permis d'économiser 0,39 ME sur la période, et le contrôle strict des dépenses de marketing et administratives. Les autres charges opérationnelles non courantes correspondent aux frais engagés sur le projet de cession de l'activité Genou et Implanet précise que ces négociations exclusives ont été interrompues.

Le résultat opérationnel courant est en perte de 1,89 ME (-1,72 ME au premier semestre 2019) et la perte nette est de -2,41 ME par rapport à -1,83 ME un an plus tôt.

Concernant la tendance du troisième trimestre, Implanet annonce qu'à ce jour, les chirurgies ont repris depuis l'été avec de nombreuses opérations pour le moment planifiées dans les semaines à venir, laissant supposer une activité pour le prochain trimestre en ligne avec 2019. Toutefois, la performance des mois à venir dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, tant en France qu'à l'international et Implanet s'abstient de communiquer des prévisions.