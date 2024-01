Implanet : renforce sa direction aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Implanet annonce la nomination de Max W. Painter au poste de VP & General manager d'Implanet America. A ce titre, il prend la direction d'Implanet America, et a pour objectif d'optimiser sa structure organisationnelle afin d'accélérer l'adoption et la progression des technologies innovantes d'Implanet sur ce marché crucial.

Max W. Painter apporte plus de 25 années de succès dans le développement et la croissance de sociétés de technologies médicales dans l'industrie du rachis. Récemment, il occupait le poste de Global VP Vente et Marketing chez Camber Spine, fabricant américain d'implants pour la chirurgie du rachis.