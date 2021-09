Implanet : réduction de la perte nette

(Boursier.com) — Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Implanet s'est établi à 3,72 ME, en progression de +43% vs. 2,59 MEUR au S1 2020.

La perte nette s'établit à -1,83 ME au 30 juin 2021, en réduction de 24% par rapport à -2,41 ME au 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, Implanet disposait d'une trésorerie de 0,37 ME contre 1,14 ME au 31 décembre 2020.

Pour rappel, la société a signé, en janvier 2021, un programme de financement d'OCA avec la société Nice & Green pour un montant total de 5 ME. À la date de publication du communiqué, 2,85 ME sont encore disponibles et restent à être souscrits par Nice & Green.