Implanet publie un chiffre d'affaires de 6 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — Implanet annonce un chiffre d'affaires de 6 ME au

30 septembre 2022, en croissance de +37%. La hausse du chiffre d'affaires a été portée par l'activité en France et dans le reste du monde, connaissant respectivement une croissance de +40% et +73%. Il s'agit d'un troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, a déclaré : "Nous réalisons sur les neuf premiers mois de 2022 une croissance solide, à la fois sur notre marché domestique mais également à l'export. Ce troisième trimestre en croissance a, de plus, été l'occasion d'affermir notre positionnement aux États-Unis et de renouer avec un rythme annuel de chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros sur cette région stratégique. Nous avons également annoncé récemment le succès de notre augmentation de capital d'un montant de 2,77 millions d'euros, conjuguée à une levée de fonds complémentaire de 2,77 millions d'euros devant intervenir au T1-2023, avec l'appui de notre partenaire Sanyou Medical. Ces fonds vont nous permettre de déployer notre gamme dédiée à la chirurgie du rachis sur le marché chinois tout en renforçant nos investissements en 'R&D' et en sécurisant nos produits au niveau réglementaire. En nous appuyant sur l'ensemble de ces éléments et en capitalisant sur nos partenariats stratégiques, nous sommes confiants en la capacité d'Implanet à franchir un nouveau cap et à atteindre à moyen terme l'équilibre financier."

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 17 janvier 2023 après bourse.