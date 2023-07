Implanet publie un chiffre d'affaires de 4,3 ME au S1

(Boursier.com) — IMPLANET publie un chiffre d'affaires de 4,3 ME au premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires est de 2,1 ME au T2, stable par rapport au T2 2022. Le groupe souligne la poursuite de la dynamique des ventes de la nouvelle activité Équipements médicaux et les premiers résultats de l'alliance technologique conclue avec Sanyou Medical.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, déclare : "Implanet réalise un chiffre d'affaires stable sur le premier semestre 2023 par rapport aux six premiers mois de 2022 mais marqué par des lancements commerciaux structurants, issus de notre rapprochement avec OSD et de notre partenariat avec Sanyou Medical. Tout d'abord, l'accord de distribution exclusif signé pour l'Europe avec SMTP, filiale de Sanyou Medical, permet à Implanet de proposer une nouvelle activité de distribution de matériels médicaux auprès des centres de soins. Cette activité, qui enregistre depuis mars une belle performance commerciale, devrait constituer un véritable relais de croissance dans les mois à venir. Dans le même temps, nous avons renforcé notre présence aux États-Unis en obtenant l'homologation de notre gamme de cages antérieures SqualeTM par la FDA. Cette gamme sera complétée en fin d'année par un système de fixation qui permettra d'offrir une gamme complète pour le traitement des pathologies cervicales. Enfin, nous avons initié au mois de juin le lancement commercial en Europe d'un système innovant de positionnement de vis pédiculaires mini-invasif. Il s'agit de la première gamme issue du savoir-faire conjugué d'Implanet et de Sanyou Medical. Ces différents éléments s'inscrivent pleinement dans la stratégie que nous déployons depuis plus de deux ans, visant à positionner Implanet en tant qu'acteur de référence de la chirurgie rachidienne. Nous entendons poursuivre sur cette lancée dans les mois à venir, avec pour point d'orgue l'initiation prochaine de la distribution par Sanyou Medical de notre gamme JAZZ(R) en Chine, premier marché mondial du rachis en volume, et dont les premières chirurgies sont attendues avant la fin de l'année."

Prochain communiqué financier : Résultat du 1er semestre 2023, le 19 septembre 2023 après bourse.