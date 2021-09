Implanet : projet de cession de son activité de prothèses de genou

(Boursier.com) — Implanet annonce le projet de cession de son activité de prothèses de genou pour se consacrer à son activité Rachis.

Implanet avait annoncé dans de précédents communiqués, dont celui du 18 mai 2020, sa volonté de se recentrer sur l'activité Rachis pour se positionner en tant qu'acteur de référence sur ce segment en France et à l'international. Cette stratégie a conduit à l'acquisition de la société OSD en mai 2021.

Dans le prolongement du déploiement de cet axe stratégique, Implanet annonce aujourd'hui être entrée en négociations exclusives avec la société SERF, du Groupe Menix, en vue de lui céder son activité de prothèses de genou "MADISONT".

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet commente : "Implanet est très heureux d'annoncer cette entrée en négociations exclusives avec la société SERF afin de lui céder son activité Genou. Cette opération, qui fait suite à des échanges avec le Groupe Menix depuis mai 2020, marque une nouvelle étape structurante, après l'acquisition d'OSD, de l'exécution de notre stratégie permettant de nous recentrer et d'accélérer notre croissance autour de nos activités dans le rachis. A l'issue de cette opération, Implanet sera 100% focalisée sur le traitement des pathologies rachidiennes. Grâce à cette opération, nous bénéficierons de moyens financiers supplémentaires pour renforcer notre croissance et faire d'Implanet, un acteur puissant dans les pathologies du rachis."

"En entrant en négociations exclusives avec la société Implanet pour acquérir leur gamme de Genou Madison, nous affirmons notre volonté de renforcer notre position d'acteur clé dans le domaine de l'orthopédie et en particulier sur le segment des pathologies du Genou, en complétant notre gamme actuelle. Cela nous permettra de répondre aux besoins des chirurgiens avec une solution thérapeutique complète et innovante, en France et à l'International" commentent Cyrille Fleury, CEO de Menix et Patrick Rondot, Président de Menix.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 12 octobre 2021 après bourse.