Implanet : projet d'acquisition d'un fabricant européen d'implants destinés à la chirurgie du rachis

(Boursier.com) — Implanet a annoncé avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir une société européenne spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.

Implanet précise que ce rapprochement, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale, permettrait d'élargir son portefeuille de produits propriétaires et de réaliser des synergies de commercialisation, d'organisation et de production avec un effet significatif sur les résultats du nouvel ensemble.

Cette société possède une large gamme de produits propriétaires distribués en direct en France et de manière indirecte dans le reste du monde et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 ME en 2019. La société bénéficie de marquages CE pour toute sa gamme de produits jusqu'en 2024 et a reçu récemment une homologation 510(k) FDA.

Ce projet d'acquisition, qui devrait être finalisé fin avril 2021, sera réalisé en numéraire et en titres Implanet. Il interviendrait après la réalisation de diverses conditions suspensives usuelles, notamment liées à la réalisation des audits financiers et réglementaires. À cet effet, Implanet tiendra une Assemblée Générale.

L'acquisition et le financement de l'activité seront financés par une ligne d'obligations convertibles en actions d'un montant maximum de 5 ME, dont une partie des fonds servira également à financer le besoin de trésorerie opérationnelle du nouvel ensemble sur 2021 et 2022, avant d'atteindre un cash-flow positif fin 2022.