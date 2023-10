Implanet précise les modalités de son projet d'augmentation de capital

(Boursier.com) — IMPLANET , société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, précise les modalités de fixation du prix de l'opération de l'augmentation de capital à venir.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 28 septembre 2023, la Société prévoit le lancement dans les prochains mois d'une levée de fonds entre 5,5 ME et 6,4 ME (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum).

Cette opération prendrait la forme d'une augmentation de capital par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte à tous les actionnaires dans le cadre de l'octroi d'une nouvelle autorisation sollicitée auprès des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se réunira le 16 novembre 2023 à intervenir courant janvier 2024, dès la réalisation des différentes conditions suspensives.

Pour rappel, la société Shanghai Sanyou Medical Co Ltd, actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d'IMPLANET via sa filiale Sanyou (HK) International Medical Holding Co Ltd s'était engagée en cas de mise en oeuvre d'une telle opération à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur de 5 ME sous réserve (i) de l'accord du Conseil d'Administration de Sanyou Medical, (ii) d'obtenir au préalable auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat (conformément aux dispositions des articles 234-8 et 234-9, 2o du Règlement Général de AMF) en cas de franchissement du seuil de 50% du capital ou des droits de vote post opération et (iii) du contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes.

Sanyou Medical a demandé également à bénéficier de la majorité des postes d'administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société à compter de la réalisation de sa souscription.