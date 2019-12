Implanet : participe au 14e Congrès de la DWG en Allemagne

Implanet : participe au 14e Congrès de la DWG en Allemagne









(Boursier.com) — La société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, Implanet, participe au 14e Congrès Annuel de la Société Allemande de Chirurgie Rachidienne (DWG) qui se tient du 28 au 30 novembre à Munich en Allemagne.

La participation d'Implanet à ce congrès est l'occasion pour les équipes de présenter aux chirurgiens allemands les dernières évolutions de sa plateforme JAZZ, avec JAZZ Evo et JAZZ Cap, dernière génération d'implants développée pour répondre aux contraintes des indications de fusion vertébrale chez l'adulte.

Ce marché, ciblé par Implanet au travers de sa filiale allemande, est le plus important d'Europe et représente environ 300 millions de dollars.

Rappelons que la DWG est une association médicale en Allemagne qui regroupe des professionnels de la santé spécialisés dans la chirurgie de la colonne vertébrale. Fondé en 2006, elle vise à promouvoir une approche thérapeutique éthique et fondée sur des données probantes pour traiter les troubles de la colonne vertébrale. La mission du groupe est d'élaborer des politiques et de mettre en oeuvre des initiatives pour l'enseignement, la recherche et la promotion des spécialités en santé spinale. La DWG compte plus de 1.600 professionnels de la santé, chirurgiens orthopédistes et neurochirurgiens, traumatologues, chercheurs et autres cliniciens concernés.