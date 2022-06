Implanet : partenariat commercial avec un fabricant chinois et augmentation de capital

(Boursier.com) — La société Implanet a annoncé un partenariat commercial, technologique et financier avec Sanyou Medical, fabricant chinois de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie du rachis.

Sanyou Medical, présenté comme le deuxième plus important et le plus premium, fabricant chinois de dispositifs médicaux à destination de la chirurgie du rachis, ayant réalisé 85 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, distribuera après enregistrement auprès des autorités sanitaires, l'ensemble de la gamme JAZZ d'Implanet en Chine. La conclusion des accords définitifs de distribution et de partenariat technologique interviendrait dès réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 31 décembre 2022.

Ce partenariat est également technologique. Les deux sociétés vont mettre à profit leurs savoir-faire et leur R&D afin de développer une gamme complète inédite d'un système de fixation hybride, incluant les toutes dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis (système de traitement de la déformation, gamme mini-invasive, robotique, intelligence artificielle...).

Ce partenariat technologique et commercial sera accompagné d'une opération de levée de fonds d'Implanet d'un montant global compris entre 5 ME et 5,5 ME (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum), versé en deux tranches égales. Ce financement permettra de couvrir les besoins de trésorerie anticipés de la société pour les 12 prochains mois (à ce jour, les ressources financières dont dispose Implanet ne couvrent pas ses besoins prévisionnels à 12 mois), finaliser la globalisation de son offre produits pour la chirurgie du rachis avec le développement d'une gamme européenne d'un système de fixation hybride et financer l'accélération de ses ventes en direct sur les principaux marchés européens et aux États-Unis et le déploiement de la plateforme JAZZ en Chine, qui constitue le premier marché mondial potentiel en termes de volume.

Cette opération prendra la forme d'une augmentation de capital par émission d'actions à bon de souscription d'action (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ouverte à tous les actionnaires au prix unitaire de 0,28 euro, prime d'émission incluse, pour un montant brut total initial, avant exercice des bons de souscriptions d'actions (BSA) attachés, de l'ordre de 2,5 ME à 2,75 ME (prime d'émission incluse). Les BSA, attachés aux actions nouvelles issues de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, seraient exerçables jusqu'au 31 mars 2023, à un prix d'exercice de 0,32 euro par action. Leur exercice donnera lieu à une augmentation de capital complémentaire de l'ordre de 2,5 ME à 2,75 ME (prime d'émission incluse). Sanyou Medical s'est engagé à souscrire, sous certaines conditions, aux ABSA qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible ainsi qu'à la souscription des BSA attachés pour un montant total de 5 ME.

Implanet précise que cette émission devrait intervenir au plus tard le 31 octobre 2022 et après la réalisation de diverses conditions suspensives usuelles, notamment liées au respect de contraintes réglementaires et sous le contrôle des autorités gouvernementales compétentes. Sanyou Medical a demandé à bénéficier d'un poste d'administrateur au sein du Conseil d'administration à compter de la réalisation de sa souscription. Une assemblée générale pourra être convoquée à cet effet.