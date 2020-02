Implanet : nouvelle ligne de financement obligataire de 4 ME

(Boursier.com) — Implanet a annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement obligataire avec Nice & Green, pour un montant maximum de 4 millions d'euros via l'émission de 400 obligations convertibles (OC), afin de renouveler le financement de ses besoins de trésorerie anticipés pour les 12 prochains mois et, notamment, financer le déploiement de son modèle de vente en direct en Europe et l'accélération de la mise en oeuvre opérationnelle de ses accords stratégiques conclus avec KICo Knee et SeaSpine.

Implanet a décidé la mise en place d'une première tranche de 200 obligations convertibles, soit 2 millions d'euros. Le Conseil d'Administration a, en outre, approuvé le principe de l'émission de 200 obligations convertibles supplémentaires, soit 2 millions d'euros, sous réserve de l'adoption par la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 7 avril 2020, d'une délégation permettant au Conseil d'Administration de décider cette émission.

Les OC pourront être converties en actions Implanet à la demande de leur porteur, à tout moment. Les OC seront numérotées de 1 à 400 et devront être émises et souscrites par Nice & Green un calendrier s'étalant entre le 10 février 2020 et le 8 février 2021.

Conformément aux termes de l'accord, Nice & Green, agissant en tant qu'investisseur spécialisé, s'est engagé, sauf cas de défauts usuels, pour une période de 12 mois, à souscrire ces 400 OC d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Cette nouvelle ligne obligataire annule et remplace le solde de 0,8 ME restant au titre du précédent programme de financement conclu en avril 2019 avec Nice & Green.