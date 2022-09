Implanet : levée des conditions suspensives du partenariat avec Sanyou Medical

(Boursier.com) — Implanet annonce que l'ensemble des conditions suspensives relatives au projet de partenariat avec Sanyou Medical, annoncé le 29 juin, sont réalisées.

Le Conseil d'Administration d'Implanet se réunira prochainement pour arrêter les modalités précises ainsi que le calendrier définitif de l'opération d'augmentation de capital.

"Le partenariat commercial, technologique et financier conclu avec Sanyou Medical va désormais déployer son plein potentiel. Grâce à la levée de ces conditions suspensives, l'accord de distribution et les synergies technologiques négociés vont pouvoir être mises en oeuvre, ainsi que notre projet d'augmentation de capital. Ce dernier sera ouvert à tous nos actionnaires et devrait intervenir avant le 31 octobre 2022", commente Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.