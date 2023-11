Implanet : les actionnaires approuvent le projet d'augmentation de capital

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de ce 16 novembre, Implanet a soumis au vote de ses actionnaires les résolutions visant à autoriser la mise en oeuvre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant entre 5,5 millions d'euros et 6,4 ME (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum) à intervenir en janvier 2024. Implanet a obtenu l'approbation de ses actionnaires quant à la réalisation de cette augmentation de capital.

Cette autorisation constituait une condition nécessaire à la mise en oeuvre du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société Sanyou (HK) International Medical Holding Co, Ltd, détenue par la société Shanghai Sanyou Medical Co, LTD, (ensemble Sanyou Medical), actionnaire à 41,03% du capital d'Implanet s'est engagée, sous conditions, à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à hauteur de 5 ME.

Cette autorisation prend acte également que, compte tenu des caractéristiques potentielles de l'émission résultant de l'utilisation de cette autorisation, Sanyou Medical pourrait être amené à l'issue de l'émission à détenir plus de 50% du capital et/ou des droits de vote de la société, soit le seuil constitutif à la mise en oeuvre d'une offre publique obligatoire. Sanyou Medical souhaitait requérir auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat obligatoire en cas de franchissement de seuil de 50% du capital, post opération. Cette dérogation a été obtenue le 31 octobre.

L'ensemble des résolutions relatives au projet d'augmentation de capital a été adopté lors de cette Assemblée Générale. Seule la troisième résolution relative à la délégation pour une augmentation de capital au profit des salariés adhérant d'un plan d'épargne d'entreprise a été rejetée.

Implanet précise qu'à ce jour, le projet d'augmentation de capital reste conditionné à l'approbation du Conseil d'Administration de Sanyou Medical et au contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes qui devrait intervenir courant janvier 2024.

Les modalités définitives de l'opération d'augmentation de capital et son calendrier seront communiqués prochainement.

Implanet rappelle que, sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l'absence d'obtention de nouvelles sources de financement (c'est à dire en excluant le financement à percevoir au titre de l'augmentation de capital), la société dispose d'un horizon de trésorerie fixé au 31 décembre 2023 à la suite du tirage de la 1ère tranche d'un montant de 0,5 ME du financement court terme dont a bénéficié la société en octobre.

La société estime que l'opération d'augmentation de capital, objet du vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre, à hauteur d'un montant minimum de 5 ME, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.