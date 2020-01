Implanet lance le regroupement de ses actions

Crédit photo © Implanet

(Boursier.com) — Comme annoncé précédemment, Implanet lance le regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 actions existantes contre 1 action nouvelle. Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires.

La période de regroupement s'étendra du 2 au 31 janvier 2020, et prendra donc effet le 3 février 2020. Chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action Implanet nouvelle d'une valeur nominale de 0,40 euro portant jouissance courante pour 40 actions Implanet existantes d'une valeur nominale de 0,01 euro.

Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 40 n'auront aucune démarche à effectuer, l'opération de regroupement sera effectuée selon la procédure d'office. Les actionnaires ne détenant pas un nombre total d'actions formant un multiple de 40 devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus directement sur le marché des actions Implanet, jusqu'au 31 janvier 2020 inclus, afin d'obtenir un multiple exact de 40. Après le 31 janvier 2020, l'actionnaire qui n'aurait pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours à compter du 3 février 2020 par son intermédiaire financier. Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

Pendant la période d'échange susvisée, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d'une part, aux actions nouvelles regroupées et, d'autre part, aux actions anciennes avant regroupement, seront proportionnels à leur valeur nominale respective, de sorte que toute action regroupée donnera droit à 40 voix et toute action non regroupée à 1 voix.

A l'issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes futurs seront suspendus, étant précisé que les actions regroupées donneront alors droit à 1 voix chacune.