Implanet lance le genou MADISON aux États-Unis avec KICo

(Boursier.com) — Implanet annonce le début de la commercialisation de ses implants de prothèse totale de genou MADISON aux États-Unis. Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet, et Bede O'Connor, fondateur et Directeur général de KICo, déclarent : "Nous sommes très heureux de concrétiser cette avancée majeure de notre partenariat. Ensemble, nous avons su franchir les différentes étapes qui permettent aujourd'hui d'annoncer la mise à disposition aux États-Unis des premiers implants de genoux MADISON. Conscients de la qualité de la prothèse et du potentiel commercial qu'offre le marché nord-américain, nous sommes impatients de réaliser les premières chirurgies au cours du mois d'août. Les États-Unis, premier marché au monde avec plus de 760.000 chirurgies du genou par an en première intention, représentent un marché de près de 4 milliards de dollars".

Dans le prolongement du contrat signé avec KICo pour la distribution de l'implant du genou MADISON et l'obtention, en octobre 2019, du 510(k) de la FDA pour sa version cimentée, Implanet vient de procéder aux premières livraisons pour adresser le marché nord-américain. Pour mémoire, ce contrat de distribution couvre les États-Unis et l'Australie et, dès l'atteinte d'un seuil de 1.000 implants MADISON distribués sur 12 mois, KICo bénéficiera de droits de distribution pour la prothèse du genou MADISON sur ces pays ainsi que d'une option pour une licence de fabrication. Le genou MADISON sera par conséquent distribué par les équipes de KICo aux États-Unis, une des zones les plus actives en matière de chirurgie orthopédique. Les premières chirurgies devraient avoir lieu au cours du mois d'août prochain et "matérialiseront encore davantage la valeur ajoutée de ce partenariat". "Implanet est ainsi confortée comme l'un des principaux industriels français du secteur à être homologué par la FDA pour une prothèse de genou", conclut le groupe.