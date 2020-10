Implanet grimpe avec l'homologation du Mariner Cap System aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Implanet prend 15% à 0,93 euro dans un volume représentant 4% du tour de table. Le groupe et SeaSpine Holdings Corporation annoncent l'homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner et de la technologie unique d'Implanet JAZZ Cap. La solution Mariner Cap System a été développée par les deux partenaires afin de faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l'adulte en permettant une stabilisation unique des vis pédiculaires. Ce nouvel implant a reçu l'autorisation 510(k) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) fin août 2020, et permet le lancement commercial du Mariner Cap System qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines aux États-Unis, un marché estimé à 2,5 milliards de dollars.

Implanet et SeaSpine collaborent depuis février 2019. SeaSpine, une société de technologie médicale les plus innovantes, spécialisée dans le traitement des pathologies rachidiennes, avait obtenu les droits de distribution de la gamme JAZZ sous sa propre marque aux États-Unis.