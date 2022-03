Implanet : Forte progression de la marge brute

(Boursier.com) — Implanet , société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 14 mars.

Le chiffre d'affaires consolidé 2021, retraité de l'activité MADISON selon la norme IFRS 5, s'élève à 6,1 ME, en progression de +58% par rapport à l'exercice précédent. Hors retraitement de l'activité MADISON, le chiffre d'affaires s'établirait à 7,7 ME, soit une hausse de +29% par rapport à 2020 non retraité.

L'activité Rachis est en forte progression de +62%, son chiffre d'affaires s'établit à 6,1 ME en 2021. La contribution d'OSD au chiffre d'affaires (entre le 19 mai et le 31 décembre 2021) correspond à 2 ME. Ainsi, malgré l'impact du COVID-19 encore prégnant cette année, la croissance organique du Rachis représente +8%. En France, l'activité Rachis a plus que doublé pour atteindre 2,7 ME. Le Reste du Monde représente 2 ME soit une progression importante de +168% par rapport à l'exercice 2020. Enfin, les États-Unis sont en recul de -20% avec un chiffre d'affaires de 1,4 ME. Cette baisse s'explique principalement par le report de chirurgies et le décalage des commandes de SeaSpine.

La marge brute de l'exercice 2021 est en progression de 46% en passant de 2,55 à 3,72 ME.

Sur la période, les charges d'exploitation courantes ont augmenté de 2,18 ME, notamment liées aux dépenses opérationnelles de la société OSD (à compter du 19 mai 2021) pour 1,34 ME. Implanet a également poursuivi ses investissements en 'R&D', qualité et affaires réglementaires afin de maintenir son avance technologique et sécuriser les marquages et autorisations de commercialisation de ses implants.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -4,32 ME sur 2021, contre -3,31 ME en 2020. Les autres charges opérationnelles non courantes correspondent aux frais engagés pour l'acquisition de la société OSD. Compte tenu de ces éléments exceptionnels et du résultat financier, le résultat net des activités poursuivies s'élève à -4,60 ME sur l'exercice 2021 contre -3,74 ME en 2020.

Par ailleurs, le résultat des activités cédées (activité MADISON) s'élève à 1,51 ME sur l'exercice 2021 contre une perte de -0,24 ME en 2020. Ce résultat intègre un produit net de cession de l'activité MADISON de 1,52 ME. Certains compléments de prix, pouvant dépendre d'autorisations réglementaires ou de ventes réalisées avec le partenaire KiCo, pour un montant total de 1,35 ME, n'ont pas été comptabilisés par prudence à la clôture et le seront ultérieurement en fonction de la réalisation desdites échéances.

En conséquence, le résultat net sur l'exercice 2021 s'améliore de 22%, pour passer de -3,98 ME à -3,09 ME.

La Société reste engagée à poursuivre le contrôle de ses coûts et la réorganisation des opérations avec sa nouvelle filiale OSD, finalisée fin septembre 2021, devrait porter ses fruits sur l'année 2022.

Au 31 décembre 2021, Implanet disposait d'une trésorerie de 1,87 ME. En parallèle, le règlement du solde de la cession de l'activité MADISONTM, pour un montant total de 2,3 ME, est étalé dans le temps en fonction de l'atteinte de points d'étapes réglementaires liés au marquage CE, dont 0,6 ME attendus en 2022.

Enfin, en janvier 2021, la société a signé un programme de financement d'OCA avec la société Nice & Green pour un montant total de 5 ME. Au 31 décembre 2021, 2,1 ME sont encore disponibles et restent à être souscrits par Nice & Green.

Compte tenu de ces éléments, la société considère disposer d'un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois. Par ailleurs, la société continue à étudier des solutions complémentaires pour financer son développement...

Stratégie et perspectives 2022

Finaliser la globalisation de l'offre produits pour la chirurgie du Rachis :

"Pérenniser les synergies produits initiées en 2021 sur nos marchés prioritaires en vente directe ;

Adresser les problématiques émergentes des achats groupés tant dans le secteur public que dans les groupements d'établissements privés".

Redynamiser la présence aux États-Unis :

"Apporter du support humain permanent à l'équipe historique ;

Renforcer notre approche directe en élargissant notre équipe scientifique de leader d'opinion ;

Lancer en 2022 deux gammes de produits issues de l'acquisition de la société OSD, SWINGO et ORIGIN.

Rechercher des partenariats stratégiques pour permettre à Implanet de passer un nouveau cap et sereinement envisager un chiffre d'affaires permettant d'atteindre à court/moyen terme l'équilibre financier".