Implanet : forte hausse du chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Implanet a quasiment doublé son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 à 2,02 ME contre 1,03 ME un an plus tôt, grâce à la croissance organique de l'activité JAZZ (+20%) et à l'acquisition stratégique d'OSD (contribuant à hauteur de 0,77 ME).

En France, l'activité a été multipliée par 2,7 pour passer de 0,35 ME à 0,95 ME et ce, malgré un impact du COVID-19 et le manque de ressources dans les hôpitaux annoncé comme encore prégnant sur les 2 premiers mois du trimestre.

Aux Etats-Unis, Implanet a enregistré un chiffre d'affaires de 0,37 ME contre 0,42 ME sur 1 er trimestre 2021. Les premières poses de la plaque cervicale OSD ont été réalisées aux États-Unis, dont la contribution au chiffre d'affaires associé sera visible au 2ème trimestre 2022. Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires est passé de 0,26 ME au 1er trimestre 2021 à 0,68 ME (multiplié par 2,6) au 1er trimestre 2022, notamment porté par l'Amérique latine.