Implanet : financement de court-terme de 1 ME

(Boursier.com) — Implanet annonce la signature d'un financement court-terme d'un montant maximum net de 1,0 MEUR sous la forme d'un emprunt obligataire " bridge " non dilutif, préalable au lancement d'une nouvelle opération de levée de fonds.

La société envisage le lancement d'une opération de levée de fonds avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant compris entre 5,5 MEUR et 6,4 MEUR courant janvier 2024 (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum).

Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la Société estime que cette opération d'augmentation de capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 MEUR, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.

Pour rappel, la société Shanghai Sanyou Medical Co. , Ltd, actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d'Implanet via sa filiale Sanyou (HK) International Medical Holding Co., Ltd s'est engagée en cas de mise en oeuvre d'une telle opération à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur de 5 MEUR sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration de Sanyou Medical, d'obtenir au préalable auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat en cas de franchissement du seuil de 50% du capital ou des droits de vote post opération et du contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes.

En effet, en fonction du niveau de participation des actionnaires d'Implanet, Sanyou Medical pourrait être amenée à franchir à la hausse le seuil de 50% du capital et des droits de vote d'IMPLANET, soit le seuil constitutif de la mise en oeuvre d'une offre publique obligatoire.