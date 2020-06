Implanet fait le point sur ses autorisations réglementaires de commercialisation

(Boursier.com) — Implanet annonce l'obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toute sa gamme de prothèses de genou Madison, et ce pour une période supplémentaire de quatre ans. Implanet continue à investir dans l'innovation et la validation clinique de ses deux gammes de produits, rachis avec Jazz et genou avec Madison, afin de pouvoir satisfaire aux exigences des utilisateurs et assurer la continuité à long terme des enregistrements réglementaires (CE et FDA). Grâce à ce travail important, Implanet fait désormais partie des acteurs sur le marché qui disposent d'une excellente visibilité de ce point de vue jusqu'en mai 2024. Cela permettra ensuite d'assurer sereinement l'enregistrement de ses gammes sous la nouvelle réglementation européenne, MDR (Medical Device regulation) d'ici 2024.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, ajoute : "Nous sommes heureux d'annoncer le franchissement de cette étape réglementaire clé et d'avoir sécurisé tous nos marquages CE jusqu'en 2024. Malgré un contexte difficile lié au Covid-19 et une réglementation sur les dispositifs médicaux de plus en plus exigeante, Implanet a su rester mobilisée et fournir aux autorités tous les éléments attestant de la qualité clinique de ses gammes de produits. Nous sommes par ailleurs toujours en négociation exclusive afin de céder l'activité genou, dont le développement est désormais davantage conforté avec ce renouvellement de marquage CE. Notre objectif suivant est d'accélérer notre croissance et de nous consacrer à 100% sur le traitement des pathologies rachidiennes, afin d'asseoir notre positionnement d'acteur puissant dans ce secteur, tant en France qu'à l'international".