Implanet en croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Implanet a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 1,68 ME, en hausse de 7% (vs. 1,57 ME au T1 2020). Les ventes de l'activité Jazz atteignent 1,03 ME (vs. 0,73 ME au T1 2020). L'activité Genou recule de 22%, à 0,65 ME, impactée par un fort ralentissement de l'activité au Brésil liée à l'étendue de la crise sanitaire. Les ventes de Jazz ont connu une croissance significative dans les pays où la société opère en direct, notamment aux États-Unis avec un chiffre d'affaires de 0,42 ME (+64%) grâce aux 313 unités vendues (+71%), ainsi qu'en France, à 0,35 ME (+19% en valeur), soit un volume total de 968 unités vendues (+21%). L'activité à l'export affiche également une forte croissance de +45%, s'établissant à 0,26 ME (vs. 0,18 ME). Au total, sur le 1er trimestre 2021, Implanet a vendu 1.952 unités Jazz, soit une hausse de +29% par rapport au T1 2020.

L'activité Genou est quant à elle, restée relativement stable en France par rapport au T1 2020, à 0,64 ME (vs. 0,68 ME en 2020), et ce malgré les différentes vagues de confinements sur cette période. L'impact sur l'activité à l'international est plus conséquent, principalement au Brésil.

Enfin, Implanet rappelle que l'acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 5 mai 2021. OSD affiche un chiffre d'affaires, non audité, de 1,02 ME sur le 1er trimestre 2021, en croissance de 7% (vs. 0,95 ME). Le chiffre d'affaires proforma du groupe pour le trimestre aurait été de 2,69 ME.

La société informe ses actionnaires de la tenue d'un webinaire aujourd'hui à 18h00. À cette occasion, Ludovic Lastennet, Directeur Général, et David Dieumegard, Directeur Financier, présenteront les axes stratégiques d'Implanet suite à la finalisation de l'accord d'acquisition d'OSD.