Implanet : contrat exclusif de distribution pour la France du scalpel chirurgical à ultrasons de SMTP Technology

(Boursier.com) — Implanet a annoncé la signature d'un accord avec SMTP Technology, société de haute technologie médicale spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements chirurgicaux à ultrasons, pour la distribution exclusive en France de son scalpel chirurgical à ultrasons de dernière génération. Cet accord fait suite à la signature du contrat de distribution et du partenariat technologique signé avec Sanyou Medical, dont SMTP Technology constitue une des filiales.

Le scalpel chirurgical par ultrasons développé par SMTP Technology est capable de prendre en charge à la fois la chirurgie ouverte, la chirurgie mini-invasive et la chirurgie endoscopique intervertébral du rachis. Ce produit, qui a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis, se démarque par son mode de fonctionnement innovant garantissant une meilleure sécurité pour les patients et les praticiens lors des chirurgies. Grâce à la faible amplitude de son outil de coupe, le scalpel détruit le tissu osseux par l'accélération des centaines de milliers de vibrations mécaniques par seconde qu'il génère sans que les tissus mous ne soient attaqués.