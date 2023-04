Implanet : cinquième trimestre de croissance consécutif

(Boursier.com) — IMPLANET , société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023. Le Chiffre d'affaires trimestriel est de 2,21 ME, ce qui correspond à un cinquième trimestre de croissance consécutif, en hausse de 10% vs le T1 2022.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a déclaré : "Ce premier trimestre s'inscrit dans la bonne dynamique commerciale constatée depuis le début de l'année 2022. Bien que l'activité en France et à l'export reste stable, notre stratégie sur le marché américain continue de porter ses fruits et nous permet d'afficher une progression significative de nos ventes sur la période. Notre positionnement sur ce territoire à fort enjeu a par ailleurs été récemment renforcé par l'homologation par la FDA de notre gamme de cages cervicales antérieures SqualeTM, dont le lancement commercial est attendu avant l'été. Le premier trimestre aura aussi été l'occasion de générer notre premier chiffre d'affaires lié au lancement commercial début mars du bistouri chirurgical à ultrasons de SMTP auprès des centres de soins en France et en Europe. Nous entendons poursuivre sur cette lancée en déployant à son plein potentiel notre partenariat avec Sanyou Medical, incluant l'initiation de la distribution de notre gamme JAZZ(R) en Chine et le développement d'une gamme inédite d'un système de fixation postérieur hybride à destination du marché européen. Ces différents éléments, conjugués à nos partenariats stratégiques en Europe et aux États-Unis, constituent autant de nouvelles opportunités de croissance pour Implanet. "