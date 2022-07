Implanet : chiffre d'affaires semestriel de 4,11 ME

(Boursier.com) — Implanet a réalisé au deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros, supérieur de 33% à celui de la même période en 2021. La croissance s'explique par un second trimestre de croissance organique de l'activité Rachis chez Implanet de +22% et l'acquisition d'OSD en mai 2021, contribuant à hauteur de 0,31 ME.

En France, l'activité est en croissance de +25% pour passer de 0,68 MEUR à 0,85 MEUR, ralentie par des problèmes récurrents de personnels dans les blocs opératoires. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires est en léger recul avec un chiffre d'affaires de 0,43 ME sur le deuxième trimestre 2022 contre 0,48 ME au T2 2021. Dans le reste du monde, l'activité a été multipliée par 2 pour atteindre 0,81 ME au T2 2022 contre 0,39 ME au T2 2021, favorisée notamment par un retour à une activité normale en Amérique Latine.

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 4,11 ME contre 2,6 ME au premier semestre 2021 (+58%).

Au 30 juin 2022, Implanet ne disposait plus que d'une trésorerie de 0,5 ME. En parallèle, le règlement du solde de l'activité MADISONTM, pour un montant total de 2,3 ME, est étalé dans le temps en fonction de l'atteinte de points d'étapes réglementaires liés au marquage CE, dont 0,6 ME attendus en 2022 et 0,9 ME au cours du premier semestre 2023. Par ailleurs, il est prévu de réaliser, avant le 31 octobre 2022, après la réalisation de diverses conditions suspensives usuelles, notamment liées au respect de contraintes réglementaires et sous le contrôle des autorités gouvernementales compétentes, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA, garantie à hauteur de 5 ME par le partenaire Sanyou Medical.