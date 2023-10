Implanet : chiffre d'affaires en baisse et augmentation de capital en vue

(Boursier.com) — Implanet affichait à fin septembre 2023 un chiffre d'affaires de 5,81 ME à comparer au 5,97 ME réalisé sur la même période en 2022. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a reculé de 17% à 1,54 ME.

Implanet prévoit le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription devant intervenir en janvier 2024 d'un montant compris entre 5,5 ME et 6,4 ME (hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum).

Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, Implanet estime que cette augmentation de capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 ME, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.

La mise en oeuvre de l'augmentation de capital nécessitant quelques mois (délai de tenue de l'Assemblée Générale convoquée pour le 16 novembre prochain, délai d'obtention auprès de l'AMF d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat, et délai du contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes), Implanet privilégie un financement court terme d'un montant maximum de 1,3 ME de nominal "en obligations sèches" auprès de deux investisseurs non-actionnaires de la société.

Ces obligations sèches, souscrites en numéraire pour 1 ME par l'émission de 260 obligations de valeur nominale de 5.000 EUR souscrites à 77% de la valeur nominale de l'obligation, font l'objet de deux tranches représentant chacune un montant nominal de 0,65 ME souscrites à 77% de la valeur nominale par l'émission de 130 obligations chacune. La société a reçu la somme de 0,5 ME correspondant au versement de la première tranche tirée le 9 octobre 2023. Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l'absence d'obtention de nouvelles sources de financement, le tirage de la première tranche permet à Implanet d'être financée jusqu'au 31 décembre 2023.