Implanet : chiffre d'affaires 2023 en baisse de 10%

(Boursier.com) — La société Implanet a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 7,45 ME, à comparer à 8,03 ME en 2022 (-10%).

L'activité Rachis a enregistré un chiffre d'affaires de 7,07 ME sur l'exercice 2023, contre 7,93 ME en 2022. L'activité en France reste stable avec un chiffre d'affaires réalisé de 3,45 ME. L'activité aux États-Unis sur 2023 est de 1,36 ME contre 1,67 ME un an auparavant, soit un recul de -18%, s'expliquant par la contre-performance réalisée sur le second semestre 2023. L'activité export dans le reste du monde a également enregistré un recul de 23% sur la période, pour s'établir à 2,26 ME contre 2,93 ME en 2022. L'activité de distribution de matériel médical a quant à elle généré 0,3 ME au cours de l'exercice 2023.

Au 31 décembre 2023, Implanet ne disposait plus que d'une trésorerie de 0,25 ME. Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, le spécialiste des implants destinés à la chirurgie orthopédique estime que l'augmentation de capital en cours, à hauteur d'un montant minimum brut de 5 ME et d'un montant minimum net de 4,8 ME, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.