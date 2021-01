Implanet : chiffre d'affaires 2020 en recul de 19%

(Boursier.com) — Implanet a annoncé la réalisation d'un chiffre d'affaires 2020 de 6,01 ME, en recul de 19% par rapport à l'exercice précédent. L'activité, qui avait redémarré en juin 2020 avec un retour au niveau du chiffre d'affaires de 2019, a de nouveau fortement ralenti en France et en Europe début novembre avec l'annonce du second confinement.

L'activité Genou en France a été plus fortement impactée par la situation que dans le reste du monde. Aux États-Unis, la situation sanitaire a contraint Implanet et KICo à reporter sur 2021 les premières chirurgies MADISON prévues en octobre, la formation des utilisateurs ne pouvant être assurée. Concernant l'activité JAZZ, le chiffre d'affaires s'élève à 3,77 ME en 2020, en recul de 17% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Implanet a vendu 7.712 unités JAZZ (9.171 en 2019), soit un recul en volume de 16%, notamment dû à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.

Au 31 décembre 2020, la position de trésorerie s'établissait à 1,1 ME. La société vient de mettre en place une ligne de financement obligataire de 5 ME, via l'émission de 500 obligations convertibles, en complément du solde de 0,9 ME restant au titre du précédent programme de financement signé en février 2020. Dans le cadre du projet d'acquisition annoncé le 13 janvier 2021, Implanet a signé cette nouvelle ligne de financement avec Nice & Green SA qui permettra de financer l'acquisition et les besoins de trésorerie opérationnelle du nouvel ensemble sur 2021 et 2022.