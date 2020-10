Implanet : CA de 1,75 ME au 3ème trimestre

Crédit photo © Implanet

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2020, Implanet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,75 ME, équivalent à celui de 2019, qui avait affiché une progression de +12% par rapport à 2018. Les ventes de l'activité JAZZ sur le trimestre ont redémarré et retrouvent le niveau affiché en 2019 avec 1,19 ME de chiffre d'affaires. La reprise des chirurgies aux États-Unis permet d'enregistrer +14% sur la période sur les ventes en direct sur cette région.

L'activité Genou connaît une situation analogue avec une activité à 0,56 ME, rattrapant le niveau d'activité de 2019 sur cette même période. Les ventes en France ont progressé de +23% sur les trois derniers mois. Les ventes à l'export, ont pour l'instant été stoppées, visant à limiter les risques pays et de taux de change. Les premières chirurgies du Genou avec KICo aux États-Unis devraient intervenir durant le 4ème trimestre 2020.

Au cumul, à fin septembre 2020, Implanet enregistre un chiffre d'affaires reflétant l'impact de la pandémie, qui s'est traduit par l'arrêt et le report des interventions de chirurgie programmées, en particulier sur le second trimestre 2020. La baisse s'établit à date à 22%, pour un montant de 4,34 ME.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, a déclaré : "Conformément aux signes observés avant l'été, le troisième trimestre confirme la reprise progressive des chirurgies du Rachis et du Genou. Nous avons retrouvé sur cette période le même niveau d'activité que celui enregistré au troisième trimestre 2019, qui avait lui-même connu une forte progression par rapport à 2018. Nous avons aligné tous les éléments pour profiter de cette reprise. Notre activité directe, qui représente 82% de l'activité d'Implanet, a enregistré un rebond significatif de +12% sur le 3ème trimestre 2020. En France et en Europe la situation s'améliore progressivement. Aux États-Unis, l'activité est bonne, soutenue par la reprise de nos partenariats, en particulier avec SeaSpine. Nous continuons nos efforts afin d'accompagner cette reprise au plus près des besoins, avec toute l'anticipation et la réactivité nécessaires dans un marché encore sensible à l'évolution de la situation sanitaire. Implanet tirera le meilleur parti possible de cette fin d'année en activant tous les leviers à sa disposition".