Implanet : baisse des ventes sur le T1

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2020, Implanet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,57 ME, en retrait de 18% vs. 1,90 ME au T1 2019.

Les ventes de l'activité JAZZ atteignent 0,73 ME vs.1,14 ME au T1 2019, lourdement impactées, d'une part, par l'arrêt dès le 17 mars des chirurgies sur nos marchés en direct, et le report des commandes JAZZ à l'export prévues fin mars.