Implanet : augmentation de capital de 6,38 ME

(Boursier.com) — Implanet lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 6.384.842,536 euros par l'émission de 97.478.512 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0655 euro correspondant au cours de clôture du 3 janvier 2024 (0,0655 euro), précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration d'Implanet.

Le montant de l'émission pourra être porté à un montant maximal de 7.342.568,864 euros, correspondant à l'émission de 14.621.776 Actions Nouvelles additionnelles maximum, en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial.

Les objectifs l'opération sont d'assurer le financement des besoins de trésorerie anticipés de la société pour les 12 prochains mois, les ressources financières actuelles de la société ne couvrant pas ses besoins prévisionnels à 12 mois. Avec ces fonds, Implanet devra faire face à ses engagements financiers. Sur la base des hypothèses actuelles d'activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la société estime que l'opération d'augmentation de capital, à hauteur d'un montant minimum de 5 ME, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois. Cette opération financière vise à assurer le développement commercial des dispositifs médicaux de la société autour de 3 principaux axes : déployer le partenariat commercial et technologique avec Sanyou Medical pour le développement conjoint d'une nouvelle gamme européenne inédite d'un système de fixation postérieur hybride ; initier la distribution de la plateforme Jazz en Chine (premier marché mondial du rachis en volume) avec Sanyou Medical ; distribuer du matériel médical technologique en Europe tel que le bistouri médical à ultrasons de SMTP Technology Co.

A la date du lancement de l'augmentation de capital, le capital social d'Implanet est composé de 41.043.587 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.

Modalités de l'opération

Le prix de souscription a été fixé à 0,0655 euro par action nouvelle, soit 0,01 euro de nominal et 0,0555 euro de prime d'émission, correspondant au cours de clôture du 3 janvier 2024 (0,0655 euro) précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration au cours de sa réunion du 4 janvier 2024.

Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 19 actions nouvelles pour 8 actions existantes possédées, soit 8 DPS qui permettront de souscrire à 19 actions nouvelles dont le prix unitaire est de 0,0655 euro, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 17 au 30 janvier 2024 inclus.

La société Sanyou (HK) International Medical Holding Co., limited, qui détient 16.841.069 actions d'Implanet représentant 41,03% du capital d'Implanet, s'est engagée irrévocablement à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible, pour un montant total de 4.999.999,9435 euros représentant un total de 76.335.877 Actions Nouvelles ce qui porterait sa souscription à hauteur de 78,31% de l'émission avant exercice éventuel de la Clause d'Extension. Dans ces conditions, en cas de souscription à hauteur de 5 ME par Sanyou Medical et sans souscription du public, le pourcentage de détention de Sanyou Medical pourrait être porté à 79,38%.